< sekcia Regióny
TRAGICKÝ VEČER: Nehoda pri Sabinove si vyžiadala život muža
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sabinov 16. marca (TASR) - Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu (15. 3.) večer na ceste I/68 medzi obcami Rožkovany a Červenica pri Sabinove si vyžiadala život muža. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, z doposiaľ presne nezistených príčin došlo na neosvetlenej ceste k zrážke osobného motorového vozidla s chodcom. „Muž vo veku 50 rokov, ktorý kráčal po komunikácii bez reflexných prvkov, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ informuje polícia s tým, že 39-ročný vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna.
Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia tejto udalosti sú podľa polície predmetom vyšetrovania.
