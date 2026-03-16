Pondelok 16. marec 2026
TRAGICKÝ VEČER: Nehoda pri Sabinove si vyžiadala život muža

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Prešovský kraj

Autor TASR
Sabinov 16. marca (TASR) - Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu (15. 3.) večer na ceste I/68 medzi obcami Rožkovany a Červenica pri Sabinove si vyžiadala život muža. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, z doposiaľ presne nezistených príčin došlo na neosvetlenej ceste k zrážke osobného motorového vozidla s chodcom. „Muž vo veku 50 rokov, ktorý kráčal po komunikácii bez reflexných prvkov, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ informuje polícia s tým, že 39-ročný vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna.



Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia tejto udalosti sú podľa polície predmetom vyšetrovania.
