Na štvorkolke išli traja: Zrazili sa s autom a viackrát sa prevrátili

Mníšek nad Popradom 3. augusta (TASR) - Jazda troch mladých ľudí na štvorkolke sa skončila zrážkou, dvaja spolujazdci sú zranení. O nehode, ktorá sa stala v stredu (2. 8.) v obci Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa, informoval krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik.



Mladistvý vodič z obce v Staroľubovnianskom okrese viedol štvorkolku bez príslušného vodičského oprávnenia cez obecnú časť Kače v smere na Medzibrodie. Spolu s ním sa na štvorkolke viezol aj 16-ročný chlapec a o rok mladšie dievča. "Pri jednom z rodinných domov sa vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho si nevšimol prichádzajúce protiidúce osobné auto a došlo k ich vzájomnej bočnej zrážke," uviedol hovorca. Šofér auta sa zrážke snažil zabrániť a zišiel z cesty, štvorkolku po náraze odrazilo do kanála vpravo, kde narazila do priepustu a viackrát sa prevrátila.



Džobanik dodal, že spolujazdec zo štvorkolky utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní, mladé dievča sa zo zranení bude liečiť asi týždeň. K iným zraneniam nedošlo. "Dychové skúšky na alkohol boli u oboch vodičov negatívne. Škoda na vozidle bola vyčíslená na 1000 eur a na štvorkolke 500 eur," doplnil s tým, že nehodu vyšetrujú policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni. V prípade začali trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.