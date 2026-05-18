Traja mladíci napadli a okradli v Piešťanoch muža, už čelia obvineniu

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Piešťany 18. mája (TASR) - Polícia obvinila troch mladých mužov vo veku 19, 16 a 15 rokov z obzvlášť závažného zločinu lúpeže spolupáchateľstvom po útoku na 39-ročného muža v Piešťanoch. Muž skončil po napadnutí s vážnymi zraneniami v nemocnici. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v pondelok informovalo na sociálnej sieti.

Trojica si v piatok (15. 5.) krátko pred polnocou vyhliadla muža v jednom z pohostinstiev v meste. „Pod zámienkou spoločnej cigarety ho mal jeden z nich vylákať von, kde ho mali spoločne brutálne napadnúť. Počas bitky mu mali zobrať peňaženku, z ktorej vybrali hotovosť, a potom utiekli preč,“ ozrejmila polícia.

Policajti približne hodinu po skutku osoby vypátrali a obmedzili na osobnej slobode. Vzhľadom na závažnosť skutku si vyšetrovanie prípadu prevzal krajský vyšetrovateľ. Ten na základe dôkaznej situácie vzniesol trojici obvinenie z obzvlášť závažného zločinu lúpeže spolupáchateľstvom. Zároveň spracoval podnet na návrh na ich väzobné stíhanie. V zmysle zákona im môže hroziť trest odňatia slobody na desať až 15 rokov, doplnili policajti.

