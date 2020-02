Traja muži z Galanty sú obvinení z nelegálneho zamestnávania cudzincov

Bratislava 11. februára (TASR) - Policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii zadržali v utorok v okrese Galanta troch mužov, ktorí čelia obvineniu za pokračovací zločin prevádzačstva v spolupáchateľstve. Muži mali pomáhať v nelegálnom zamestnávaní cudzincov.



Polícia SR na sociálnej sieti informovala, že v tomto prípade už minulý rok vyšetrovateľ obvinil šesť osôb z prevádzačstva, pričom v utorok pribudlo obvinenie ďalším trom osobám, a to mužom vo veku 36, 36 a 28 rokov. Policajti tiež vykonali tri domové prehliadky, pri ktorých zaistili listinné a vecné dôkazy.



"Ich konanie spočívalo v tom, že ako osoby konajúce v mene troch obchodných spoločností so sídlom na území Slovenska, mali pomáhať v nelegálnom zamestnávaní občanov tretích krajín bez udelenia pobytu a pracovného povolenia. Boli to cudzinci najmä z Ukrajiny, Srbska, Bosny a Hercegoviny," uviedli policajti.



Obvineným podľa polície hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.











