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Traja obvinení v rámci protidrogovej akcie Valec zostávajú vo väzbe
Polícia zrealizovala protidrogovú akciu Valec v utorok (7. 7.) na území Popradu a Svitu.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Traja obvinení v rámci protidrogovej akcie Valec zostávajú vo väzbe. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Poprad vo štvrtok (9. 7.) vyhovel návrhu prokurátora a rozhodol o ich vzatí do väzby. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Dôvodom väzby je obava, že by po prepustení na slobodu mohli pokračovať v trestnej činnosti. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodal Hájek.
Polícia zrealizovala protidrogovú akciu Valec v utorok (7. 7.) na území Popradu a Svitu. Počas policajnej akcie boli zadržané štyri osoby a vykonané štyri domové prehliadky a sedem prehliadok iných priestorov. Vyšetrovateľ následne obvinil troch mužov vo veku od 36 do 44 rokov zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa doposiaľ zistených skutočností mali dlhodobo prechovávať a distribuovať najmä metamfetamín na území mesta Poprad a jeho okolia.
„Dôvodom väzby je obava, že by po prepustení na slobodu mohli pokračovať v trestnej činnosti. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodal Hájek.
Polícia zrealizovala protidrogovú akciu Valec v utorok (7. 7.) na území Popradu a Svitu. Počas policajnej akcie boli zadržané štyri osoby a vykonané štyri domové prehliadky a sedem prehliadok iných priestorov. Vyšetrovateľ následne obvinil troch mužov vo veku od 36 do 44 rokov zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa doposiaľ zistených skutočností mali dlhodobo prechovávať a distribuovať najmä metamfetamín na území mesta Poprad a jeho okolia.