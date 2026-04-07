< sekcia Regióny
TRAJA OPITÍ VODIČI: Na Spiši bolo rušno
Všetci traja vodiči skončili v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Kežmarok/Stará Ľubovňa 7. apríla (TASR) - Polícia obvinila troch vodičov, ktorí v uplynulých dňoch jazdili na Spiši pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ide o 33-ročného muža, ktorý havaroval v Kežmarku, 53-ročného vodiča, ktorého zastavili v obci Čirč a mladíka, ktorý v obci Hniezdne nafúkal cez dve promile.
„Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku obvinil 33-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustil v pondelok (6. 4.) pár minút po polnoci,“ uviedla Ligdayová. Muž viedol osobné vozidlo v časti Pradiareň, avšak nemal rozsvietené svetlá, preto ho policajná hliadka za pomoci svetelného a zvukového výstražného znamenia vyzývala, aby zastavil. Na to však nereagoval a pokračoval v jazde. Najskôr narazil do ostrovčeka, potom aj do dopravnej značky, no stále nezastavil. Policajti ho zastavili až za obcou Bušovce a následne podrobili kontrole. Výsledok dychovej skúšky v jeho prípade prekročil hodnotu 1,5 promile.
Rovnakému obvineniu čelí aj 53-ročný muž, ktorého v nedeľu (5. 4.) krátko pred polnocou zastavila policajná hliadka v obci Čirč v Staroľubovnianskom okrese. Vodič sa dobrovoľne podrobil dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 2,8 promile.
V treťom prípade 21-ročného muža policajti zastavili v pondelok v skorých ranných hodinách na ceste medzi obcami Kamienka a Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa. „Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol 2,1 promile,“ dodala hovorkyňa.
