Transformácia DSS v Ladomerskej Vieske by mohla začať koncom jari

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ladomerská Vieska 25. januára (TASR) – Práce na deinštitucionalizácii Domova sociálnych služieb (DSS) Ladomerská Vieska v okrese Žiar nad Hronom by mohli začať koncom jari. Projekt, ktorého odhadovaný rozpočet prevyšuje sumu 3,2 milióna eur, počíta s rekonštrukciou už existujúcich priestorov i výstavbou nových ubytovacích kapacít pre prijímateľov sociálnych služieb. Pre TASR to uviedla riaditeľka DSS Miroslava Urblíková." vysvetlila Urblíková.DSS v Ladomerskej Vieske aktuálne poskytuje starostlivosť 50 zdravotne postihnutým mužom s duševnými poruchami a poruchami správania. Jedným z cieľov procesu transformácie je i eliminácia spoločenskej diskriminácie takýchto klientov." doplnila riaditeľka zariadenia.V rámci projektu sa počíta s rekonštrukciou súčasných objektov DSS na Centrum denných aktivít i ubytovacie priestory so samostatnými vchodmi. Deinštitucionalizácia však ráta i s kúpou a následnou rekonštrukciou dvojdomu v Ladomerskej Vieske a výstavbou nového dvojdomu v Žiari nad Hronom. Výsledkom prvej etapy transformácie DSS budú štyri objekty, v ktorých bude zariadenie poskytovať sociálne služby a tiež postupné odsťahovanie sa zariadenia z kaštieľa v Ladomerskej Vieske, kde v súčasnosti pôsobí." prezradila Urblíková.Na deinštitucionalizáciu DSS v Ladomerskej Vieske získal Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) finančnú podporu z európskych fondov, v rámci projektu je aktuálne vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. S ich realizáciou by sa podľa BBSK mohlo začať koncom jari, ukončenie prác je naplánované na koniec roka 2023.