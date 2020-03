Transfúzne oddelenie bojnickej nemocnice rozšírilo odbery krvi

Bojnice 24. marca (TASR) - Hematologicko-transfúzne oddelenie (HTO) Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach rozšírilo čas odberu krvi darcom. Po novom môžu prísť ľudia darovať krv aj v piatok, informoval o tom v utorok Územný spolok Prievidza Slovenského Červeného kríža na svojej stránke na sociálnej sieti.



HTO bojnickej nemocnice pristúpilo v súvislosti so šírením nového koronavírusu i k ďalším opatreniam. Na odber krvi sa môže dostaviť len darca, ktorý za posledných 14 dní necestoval alebo nepricestoval z krajín Európy. Pri cestovaní do alebo z krajín mimo Európy platí časový odklad 28 dní od návratu. Odklad darovania krvi platí aj pre darcov, ktorí sú v kontakte s ľuďmi v karanténe. Darcovia musia byť zdraví, bez žiadnych príznakov ochorenia dýchacích ciest a chrípky.



"Darcov sa snažíme všetkých telefonicky pozvať na odber krvi v konkrétny odberový deň a na konkrétnu hodinu, aby sme predišli ich kumulácii u nás," uviedlo HTO bojnickej nemocnice.



Pri vstupe do nemocnice budú darcovia prechádzať vstupným filtrom, kde im pracovníci odmerajú telesnú teplotu, pri vstupe na HTO budú zdravotníci od nich opakovane vyžadovať informácie týkajúce sa cestovateľskej anamnézy. "Darcov žiadame, aby prišli s rúškom, vhodné sú aj rukavice a vlastné pero. Vyžadujeme tiež zvýšenú dezinfekciu rúk, ktorú máme k dispozícii," dodalo HTO.



Ľudia môžu prísť darovať krv do bojnickej nemocnice v utorky od 6.00 h do 9.30 h a v piatky od 6.00 h do 9.00 h.