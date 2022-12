Transport Židov zo Žiliny pripomínajú žiaci výstavou aj filmom

Žilina 1. decembra (TASR) – Transport Židov zo Žiliny spred 80 rokov pripomínajú výstava, žiacky film a rozprávanie pedagóga vo štvrtok a v piatok (2. 12.) v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie. Žiaci a pedagógovia zo Základnej školy (ZŠ) Lichardova v Žiline spracovali tému s občianskym združením Art VAMO v projekte 80 rokov od prvého transportu Židov zo stanice v Žiline.



Cieľom je podľa pedagóga školy a zároveň člena divadelného združenia Andreja Opáleného, aby sa žiaci v rámci dejepisu oboznámili s históriou. "Je to udalosť, o ktorej sa málo diskutuje. Preto sme sa rozhodli urobiť projekt. Pre žiakov je to zážitkové, lebo si musia niečo nájsť v dejinách. V prvej etape prezentovali, čo zistili z histórie a zosumarizovali to. Ďalšia skupina vytvorila filmový scenár. V lete sme išli do terénu a nakrútili sme materiál, ktorý zostrihali do krátkeho filmu 1942," povedal Opálený.



Riaditeľ kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie Marek Adamov pripomenul, že zberný tábor sa nachádzal v blízkosti železničnej zastávky Žilina-Záriečie. "Je to v areáli dnešných kasární. Ale dvadsať metrov od nás je stále tá koľaj, úplne zarastená trávou. Na budove máme malé označenie, že z tohto miesta odchádzali transporty počas druhej svetovej vojny. Pravidelne sa niekto zastaví a príde mi povedať, že to nevedel. Niekedy naozaj malá pripomienka stačí na to, aby sa história nestratila. Nemusí to byť len podoba nejakého veľkého pamätníka," podotkol Adamov.



Projekt podporilo mesto Žilina.