Trasa Dedinky-Stratenská Píla v Slovenskom raji bude dočasne uzavretá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

V blízkosti chodníka sa nachádza viacero stromov, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko pre prechádzajúcich turistov.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 10. septembra (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský raj upozorňuje na krátkodobú uzáveru turistického chodníka Dedinky - Stratenská Píla. Na sociálnej sieti uviedla, že červeno značená trasa bude uzavretá pre turistov od stredy až do piatka (12. 9.) z dôvodu pílenia rizikových stromov.

V blízkosti chodníka sa nachádza viacero stromov, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko pre prechádzajúcich turistov. „Po podrobnom komisionálnom zhodnotení a označení týchto stromov budú tieto spílené, ponechané na mieste a chodník spriechodnený,“ uviedla Správa NP a zároveň vyjadrila vďaku za rešpektovanie dočasného obmedzenia.
