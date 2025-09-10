< sekcia Regióny
Trasa Dedinky-Stratenská Píla v Slovenskom raji bude dočasne uzavretá
V blízkosti chodníka sa nachádza viacero stromov, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko pre prechádzajúcich turistov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 10. septembra (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský raj upozorňuje na krátkodobú uzáveru turistického chodníka Dedinky - Stratenská Píla. Na sociálnej sieti uviedla, že červeno značená trasa bude uzavretá pre turistov od stredy až do piatka (12. 9.) z dôvodu pílenia rizikových stromov.
V blízkosti chodníka sa nachádza viacero stromov, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko pre prechádzajúcich turistov. „Po podrobnom komisionálnom zhodnotení a označení týchto stromov budú tieto spílené, ponechané na mieste a chodník spriechodnený,“ uviedla Správa NP a zároveň vyjadrila vďaku za rešpektovanie dočasného obmedzenia.
