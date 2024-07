Trasa, kde havaroval autobus, je nevhodná, tvrdí prešovský poslanec

Svidník 24. júla (TASR) - Trasa, na ktorej došlo v utorok (23. 7.) k dopravnej nehode autobusu, je podľa poslanca Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za okres Svidník Jána Vooka nevhodná, aby po nej jazdili autobusové spoje Svidník - Košice. K nehode došlo v katastri obce Mestisko v úseku Svidník - Rakovčík. PSK tvrdí, že nehoda nemá súvis s cestou.



"Je to cesta tretej triedy, ktorej tvar a smerovanie nie je vhodné pre bezpečnú, plynulú a hlavne rýchlejšiu premávku nadrozmerných vozidiel, teda aj pre diaľkové autobusové spoje. V úseku medzi Mestiskom a Svidníkom je množstvo zákrut, z toho niekoľko veľmi ostrých. Je mi naozaj ľúto, že došlo k dopravnej nehode diaľkového autobusu práve na tomto úseku, pri ktorej sa zranilo niekoľko cestujúcich," uviedol Vook.



Vyzval kompetentných, ako aj konateľa IDS Východ Milana Škorupa, s ktorým podľa Vooka túto požiadavku riešil, aby sa vzniknutou situáciou zaoberali, prehodnotili značnú časť autobusových spojov na tejto linke a presmerovali ich na cestu prvej triedy cez obec Stročín, ktorá je cestou medzinárodného typu, tak ako to bolo v minulosti.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, nehoda nemá žiaden súvis s cestou, na ktorej k nej došlo. "Ako už bolo medializované, k nehode došlo z dôvodu, že vodičovi prišlo nevoľno a skolaboval. Je šťastím v nešťastí, že k vjazdu vozidla do protismeru došlo na málo frekventovanom úseku, aj vďaka čomu nedošlo k zrážke s protiidúcim vozidlom," skonštatovala Jeleňová.



Spoločnosť Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ, s.r.o. ako organizátor integrovanej dopravy na východnom Slovensku sa podľa Škorupu plne stotožňuje so stanoviskom PSK k danej téme.



"Zároveň platí, že predmetný úsek krajskej cesty Hrabovčík - Mestisko je v dobrom technickom stave, s plne vyhovujúcimi šírkovými parametrami. Pravidelný jazdný čas spojov v úseku medzi Svidníkom a Mestiskom je štandardný z hľadiska dĺžky a parametrov cestného úseku, vychádza z bežnej praxe uplatňovanej na Slovensku a neevidujeme k nemu žiadne výhrady zo strany vodičov ani cestujúcich. K nehode došlo na najmenej frekventovanom úseku v rámci celej trasy linky (menej než 250 vozidiel v jednom smere za 24 hodín), v porovnaní s úsekmi cesty prvej triedy medzi Svidníkom a Lipníkmi, na ktorý sa linka napája v obci Rakovčík, kde sa frekvencie podľa celoštátneho sčítania dopravy pohybujú na osem až 20-krát vyššej úrovni (2000 až 5000 vozidiel v jednom smere za 24 hodín), a kde by prirodzene hrozilo neporovnateľne vyššie riziko potenciálne fatálneho stretu s protiidúcim vozidlom pri vjazde autobusu do protismeru," skonštatoval Škorupa.



K nehode autobusu došlo v utorok v katastri obce Mestisko v okrese Svidník. Zranili sa pri nej piati ľudia. Išlo o linkový diaľkový autobus, jazdiaci na trase Svidník - Košice, v ktorom sa viezlo 15 ľudí. Podľa polície, ktorá nehodu vyšetruje, zišiel autobus mimo cestu.