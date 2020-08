Dnes sa koná memoriál Stopami ukrývaných detí

Vrútky 24. augusta (TASR) – Po stopách Pavla Eligo Vaga a jeho staršej sestry Ester sa vydali v pondelok z Vrútok účastníci týždňového memoriálu Stopami ukrývaných detí. Podľa PR manažéra občianskeho združenia Post Bellum Mariana Jaslovského sa súrodenci z Vrútok ukrývali počas druhej svetovej vojny pred transportom do koncentračného tábora.



Doplnil, že OZ Post Bellum inšpiroval známy memoriál Vrba-Wetzler. „Memoriál Stopami ukrývaných detí je založený na skutočnom životnom príbehu pamätníka, vtedy 12-ročného Pavla Eligo Vaga, jeho sestry a ďalšej rodiny. Deti sa ukrývali v lese a prežili len vďaka ľuďom, ktorí sami riskovali životy. Dnes má Eli Vago 90 rokov. Ako dieťa prežil to, čo si nevieme ani predstaviť, a účastníci memoriálu si jeho príbeh 'prehrajú' v úplne novej pozitívnej verzii," dodal Jaslovský.



Prvoradou podmienkou účasti na memoriáli bol podľa neho záujem o tému a ochota tráviť čo najviac času v skupine účastníkov. „Každý deň je vyhradený čas na poznávanie príbehu Eliho, Ester a ich rodiny, ako aj dobových udalostí," dodal.



„Memoriálom si môžeme spoločne pripomenúť osudy ľudí, ktorým sa podarilo prežiť vďaka hŕstke tých, ktorí sa zachránili, a o tragických udalostiach sú schopní a ochotní rozprávať," podotkla riaditeľka OZ Post Bellum Sandra Polovková.



Zdôraznila, že vojna a nenávisť nerozlišujú svoje obete. „Sú medzi nimi ženy, muži, mladí, starí, deti. Našou ambíciou je vytvoriť tradíciu a komunitu. V tomto je nám vzorom Vrba-Wetzler memoriál. Je to naozaj živá akcia, plná pohybu a emócií, aj tých najpozitívnejších. Je istá skupina ľudí, ktorá sa každoročne vída len tam. Toto by sme chceli dosiahnuť aj my," dodala Polovková.