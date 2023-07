Trasa v doline Zeleného plesa je vďaka novému mostu bez obmedzení

Vysoké Tatry 18. júla (TASR) - Na červeno a žlto značenom turistickom chodníku v bezprostrednej blízkosti vyhľadávanej chaty vo Vysokých Tatrách sa už turisti prejdú po novom pozinkovanom železnom moste. Trasa v doline Zeleného plesa je tak od uplynulého víkendu prístupná bez obmedzení. Informovala o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP) s tým, že osadiť moderné premostenie aj s drevenými zábranami sa podarilo minulý týždeň.



"Pre návštevníkov parku to prináša bezproblémový prechod na úseku žltej i červenej značky vedľa Chaty pri Zelenom plese. Prakticky to znamená, že turista, ktorý prichádza z Veľkej Svišťovky a plánuje pokračovať na chatu, ušetrí oproti obmedzeniu pre most v rekonštrukcii zhruba desať minút pešej chôdze," uvádzajú ochranári.



Pôvodný drevený most už nespĺňal bezpečnostné štandardy, pracovníci Správy TANAP-u ho preto vlani na jeseň odstránili a vyznačili v teréne obchádzku, ktorá turistov presmerovala na tzv. zimnú cestu. Po všetkých prípravných prácach a vďaka priaznivému počasiu sa v týchto dňoch podarilo kompletne osadiť 16 metrov dlhý a 1,2 metra široký pozinkovaný železný most s typizovaným roštom. Odstránili aj tabule signalizujúce obmedzenia v doline.



Správa TANAP-u stavila tentoraz na trvácnosť materiálu. Vedúci ochranného obvodu Tatranské Matliare Pavol Spiztkopf objasnil, že drevený mostík v náročných podmienkach vydrží maximálne päť až šesť rokov. "Navyše, je to ďaleko, všetok materiál treba vyvážať. Náklady na drevený most by sa v súčasnosti vyšplhali takmer na 2000 eur. Za železný variant sme zaplatili 10.000 eur vrátane prípravných prác, ako betónovanie pätiek či vývoz mosta. Tento by však mal slúžiť ďalších 20 až 30 rokov, možno aj viac," skonštatoval Spitzkopf. Dodal, že výmenu v pravidelných päťročniciach si budú žiadať už len drevené zábrany na moste. Správa TANAP-u nový most financovala vďaka nadácii jednej z bánk a z vlastných zdrojov.