Trať Jesenské - Tisovec má 150 rokov, opäť ňou prejde parná zubačka

Tisovec 19. septembra (TASR) - Železničná trať medzi obcou Jesenské a Tisovcom v okrese Rimavská Sobota oslávila začiatkom septembra 150 rokov. Pri tejto príležitosti na koľajnice vyrazí aj parná ozubnicová lokomotíva, ktorá posledné tri roky prechádzala generálnymi opravami. Podujatie spojené so sprievodným programom na železničnej stanici v Tisovci sa uskutoční 28. septembra. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Železničná trať údolím rieky Rimava bola do prevádzky uvedená 5. septembra 1874. Spojenie juhu stredného Slovenska s uhorskou železničnou sieťou predstavovalo v tom čase významný krok k rozvoju dopravnej infraštruktúry v regióne. Cieľom bolo prepojiť horehronské železiarne s Gemerom, ale aj rudné bane a zlievarne s miestami odbytu v monarchii, a to najmä s Ostravskom.



Pri príležitosti 150. výročia železničnej trate medzi Jesenským a Tisovcom sa v sobotu 28. septembra uskutoční špeciálna jazda vlakovej súpravy na čele s parnou ozubnicovou lokomotívou. "Veľmi sa tešíme, že po troch rokoch opráv vyrazí unikátny parný rušeň TIVc 4296 opäť na koľaje. Rušeň bol pôvodne nasadený na ozubnicovú železnicu Caransebes - Subcetate v Rumunsku. V roku 2002 sa podarilo rušeň získať od rumunských štátnych železníc a po opravách v rokoch 2003 až 2014 je v starostlivosti občianskeho združenia (OZ) Zubačka Tisovec," uviedol predseda združenia Zdenko Lopušný.



Počas osláv výročia železničnej pamiatky sú okrem vypravenia parnej zubačky z Jesenského do Tisovca pre verejnosť pripravené aj tri krátke jazdy z Tisovca. Na železničnej stanici v meste sa bude konať aj sprievodný program.



"Súčasťou bohatého programu bude výstava železničnej techniky spravovanej OZ Zubačka Tisovec, prehliadka dobových fotografií zachytávajúcich históriu trate, jazdy s parným ozubnicovým rušňom za tunel a prehliadky železničného múzea," priblížil starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi.



Oslavy 150. výročia železničnej trate Jesenské - Tisovec organizujú samosprávy spoločne s OZ Zubačka. Podujatie sa koná pod záštitou Železníc SR s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.