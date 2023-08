Trať pri Dolnom Kubíne po nehode prehliadli, obmedzili rýchlosť

Dolný Kubín 8. augusta (TASR) - Železničnú trať v úseku Dolný Kubín - Párnica po pondelňajšej (7. 8.) havárii kamióna prehliadli zamestnanci Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Podbili železničný zvršok. V úseku je obmedzená rýchlosť na 20 kilometrov za hodinu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Dodala, že vlaková doprava v úseku bola z dôvodu nehody prerušená od 15.40 h do 20.35 h. "Nehodová udalosť spôsobila meškanie šiestich vlakov v trvaní od 36 do 80 minút," povedala hovorkyňa.



Kamión skončil v pondelok popoludní mimo cesty v obci Veličná. Podľa polície vodič prešiel na krajnicu vozovky, následne sa prevrátil a zišiel cez železničnú trať do rieky Orava. Alkohol u neho po nehode nezistili. V úseku bola na niekoľko hodín prerušená vlaková i cestná doprava.