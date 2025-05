Trať v Petržalke bude hotová v júni

Bratislava 14. mája (TASR) - Nová električková trať v bratislavskej Petržalke bude stavebne a prevádzkovo pripravená na začiatku júna. Presný termín spustenia premávky električiek hlavné mesto momentálne odhadnúť nevie, závisí to podľa neho najmä od výsledkov viacerých povoľovacích konaní. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Zároveň potvrdil, že na stavbe evidujú niektoré chyby a nedorobky. Magistrát deklaruje, že zhotoviteľ ich odstráni, kým stavebné objekty mesto nepreberie.



„Termín závisí od výsledkov povoľovacích konaní a je zbytočné v tejto chvíli špekulovať, kedy presne budú ukončené a vykonateľné. Dôležité je, že sa k tomuto termínu po rokoch stavby blížime,“ skonštatoval Bubla.



K termínu spustenia električky budú podľa neho dokončené všetky objekty, ktoré s jej prevádzkou bezprostredne súvisia. Teda električková trať, priecestia, križovatky, chodníky, cyklochodníky, zastávky a všetky prístupy k nim. Niektoré objekty, ktoré nemajú priamy vplyv na električku, ale sú súčasťou projektu, sa budú robiť aj po tomto termíne, do konca augusta.



Magistrát ubezpečuje, že chyby a nedorobky na stavbe, ktoré sa nájdu pri pravidelných kontrolách a upozorňujú na ne aj obyvatelia, má zhotoviteľ spísané a postupne ich odstraňuje. Až následne stavebné objekty mesto preberie. „Stále hovoríme len o stavbe, pretože doteraz neprebehlo žiadne preberacie konanie zo strany mesta. Mesto preberie len kvalitne zrealizované objekty stavby,“ zdôraznil Bubla s tým, že tých identifikovaných nie je viac, ako býva pri iných stavbách porovnateľnej zložitosti a rozsahu.



Podotkol, že pod koľajnicami sa upravuje betónové podložie len na jednom úseku. Opravu nosných dosiek si vyžiadalo zlé výškové usporiadanie nosnej konštrukcie a bolo nutné uviesť ju do projektovaného stavu. Pri zastávke Zrkadlový háj sa momentálne opravuje priecestie, nie je však súčasťou nosného telesa trate. Popraskanú betónovú dlažbu evidujú na dvoch zastávkach z celkovo 16 nových nástupísk. Okrem stavebného dozoru je podľa samosprávy na stavbe každý mesiac kontrolný deň, raz za tri mesiace aj za účasti štatutárov. Zároveň je každý týždeň koordinačná porada s účasťou objednávateľa, zhotoviteľa aj stavebného dozoru.



Starosta Petržalky Ján Hrčka na sociálnej sieti napísal, že to, čo si vedenie magistrátu predstavuje pod pojmami „petržalská električka bude v premávke“ alebo „bude dokončená“, je na míle vzdialené od predstavy bežného obyvateľa. Niektoré časti projektu bude, ako tvrdí, mesto dokončovať ešte dlhé mesiace, možno až roky.



„Roky avizované štyri lávky pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno sa z vizualizácii magistrátneho Metropolitného inštitútu Bratislavy do reality roky nedostanú tiež, keďže mestu, aj kvôli výraznému predraženiu celého projektu predĺženej električkovej trate, chýbajú peniaze,“ vyhlásil Hrčka. Avizovaný rýchly interval električky síce víta, avšak v kombinácii s inými rozhodnutiami magistrátu môže podľa neho priniesť ďalšie komplikácie, najmä dopravné zápchy a s nimi naviazané problémy. Poukazuje napríklad na nevybudovanie mimoúrovňových križovaní aspoň na hlavných cestných tepnách, o ktoré opakovane žiadali.



Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa už viackrát posúval. Mesto naposledy viackrát deklarovalo, že robí všetko preto, aby bola trať do prevádzky spustená na jar 2025.