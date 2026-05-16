< sekcia Regióny
Trdlofestom sa začala tohtoročná letná turistická sezóna
Letná turistická sezóna potrvá do 19. septembra. Počas nej budú cez víkendy a sviatky sprístupnené najnavštevovanejšie pamiatky v meste.
Autor TASR
Skalica 13. mája (TASR) - Tradičným Trdlofestom sa v sobotu začala letná turistická sezóna v Skalici. Návštevníkom ponúkol ochutnávky tradičných jedál a vín, kultúrny program, sprístupnené boli najvýznamnejšie pamiatky v meste, informovala vedúca Turistickej informačnej kancelárie mesta Skalica Renáta Medňanská.
Letná turistická sezóna potrvá do 19. septembra. Počas nej budú cez víkendy a sviatky sprístupnené najnavštevovanejšie pamiatky v meste. Turisti budú môcť navštíviť farský Kostol sv. Michala Archanjela, vežu farského kostola, dom kultúry, jezuitský Kostol sv. Františka Xaverského, Rotundu sv. Juraja, lekáreň Milosrdných bratov a Mlyn bratov Pilárikových.
Počas Trdlofestu sa návštevníkom predstavili Jana a Peter Mišovci, Detská harmoniková akadémia Soblahov, Hergottovci, folklórny súbor Skaličan či kapela Moravians. Záver festivalu patrí skupine Peter Bič Project.
Letná turistická sezóna potrvá do 19. septembra. Počas nej budú cez víkendy a sviatky sprístupnené najnavštevovanejšie pamiatky v meste. Turisti budú môcť navštíviť farský Kostol sv. Michala Archanjela, vežu farského kostola, dom kultúry, jezuitský Kostol sv. Františka Xaverského, Rotundu sv. Juraja, lekáreň Milosrdných bratov a Mlyn bratov Pilárikových.
Počas Trdlofestu sa návštevníkom predstavili Jana a Peter Mišovci, Detská harmoniková akadémia Soblahov, Hergottovci, folklórny súbor Skaličan či kapela Moravians. Záver festivalu patrí skupine Peter Bič Project.