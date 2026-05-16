Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. máj 2026Meniny má Svetozár
< sekcia Regióny

Trdlofestom sa začala tohtoročná letná turistická sezóna

.
Festivalu Trdlofest, ktorého súčasťou je aj pečenie maxitrdelníka v Skalici 20. mája 2018. Foto: TASR - Vladimír Miček

Letná turistická sezóna potrvá do 19. septembra. Počas nej budú cez víkendy a sviatky sprístupnené najnavštevovanejšie pamiatky v meste.

Autor TASR
Skalica 13. mája (TASR) - Tradičným Trdlofestom sa v sobotu začala letná turistická sezóna v Skalici. Návštevníkom ponúkol ochutnávky tradičných jedál a vín, kultúrny program, sprístupnené boli najvýznamnejšie pamiatky v meste, informovala vedúca Turistickej informačnej kancelárie mesta Skalica Renáta Medňanská.

Letná turistická sezóna potrvá do 19. septembra. Počas nej budú cez víkendy a sviatky sprístupnené najnavštevovanejšie pamiatky v meste. Turisti budú môcť navštíviť farský Kostol sv. Michala Archanjela, vežu farského kostola, dom kultúry, jezuitský Kostol sv. Františka Xaverského, Rotundu sv. Juraja, lekáreň Milosrdných bratov a Mlyn bratov Pilárikových.

Počas Trdlofestu sa návštevníkom predstavili Jana a Peter Mišovci, Detská harmoniková akadémia Soblahov, Hergottovci, folklórny súbor Skaličan či kapela Moravians. Záver festivalu patrí skupine Peter Bič Project.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

M. KALIŇÁK: Nové eurofondy pre samosprávy budú, ak pripravíme reformy