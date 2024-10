Trebeľovce získali na obnovu kultúrneho domu vyše 750.000 eur

Trebeľovce 23. októbra (TASR) - Obec Trebeľovce v okrese Lučenec pripravuje projekt rekonštrukcie kultúrneho domu v časti Láza. Na jeho realizáciu získala z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 750.000 eur, obnova kultúrneho domu má byť zameraná najmä na zníženie prevádzkových nákladov. Pre TASR to uviedol starosta Marcel Hudec.



Obec Trebeľovce má v súčasnosti tri kultúrne domy v troch rôznych miestnych častiach. Dotáciu na komplexnú rekonštrukciu získala na projekt obnovy kultúrneho domu v časti Láza. Samospráva ho používa pri rôznych podujatiach, využívajú ho tiež občania pri organizácii osláv či svadieb.



"Kultúrny dom bol postavený svojpomocne začiatkom 70. rokov minulého storočia. Budova ani technológie už v súčasnosti nespĺňajú požiadavky obyvateľov a obce. Bolo už potrebné ho zmodernizovať a riešiť aj strechu a fasádu," skonštatoval Hudec.



V rámci projektu rekonštrukcie kultúrneho domu samospráva počíta s jeho komplexnou obnovou. Realizovať sa bude kompletné zateplenie či výmena okien a dverí, pribudne tiež fotovoltika a kúrenie tepelným čerpadlom. "Kultúrny dom je vyvýšený, budú sa meniť aj podlahy, čím sa objekt tepelne odizoluje," priblížil starosta. Ako dodal, projekt je zameraný najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu, obec po jeho realizácii očakáva úsporu na energiách na úrovni približne 60 percent.



Na rekonštrukciu kultúrneho domu v časti Láza získala obec z európskych zdrojov dotáciu viac ako 750.000 eur. Samospráva má už vypracovanú projektovú dokumentáciu, v najbližšom období plánuje spustiť proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. V rámci financovania projektu sa obáva avizovaného zvyšovania DPH o tri percentá a toho, ako to ovplyvní ceny v stavebníctve. "Dodávateľ, ktorý vyhrá verejné obstarávanie, sa s tým bude musieť vyrovnať. Obec totiž nemá peniaze na to, aby to dofinancovala," dodal Hudec.