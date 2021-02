Trebišov ani budúci týždeň neotvára materské a základné školy

Trebišov 25. februára (TASR) – Mesto Trebišov ani v budúcom týždni neotvára materské a základné školy. "Od pondelka 1. marca budú naďalej otvorené materské školy a školské kluby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní," uviedla vo štvrtok pre TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Mesto tak rozhodlo na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) a po rokovaní s riaditeľmi jednotlivých škôl a školských zariadení.



Za obdobie minulého týždňa od 15. do 21. februára v Trebišove zaznamenali 220 nových prípadov ochorenia COVID-19. Z toho RT-PCR testy odhalili 122 pozitívnych výsledkov a antigénové testy 100 prípadov. Informovala o tom radnica mesta na základe získaných štatistík epidemiologickej situácie z úrovne RÚVZ.



Trebišovský mestský úrad ostáva naďalej pre verejnosť až do odvolania zatvorený. "Mesto Trebišov ako zamestnávateľ nariadil na mestskom úrade prísne dodržiavanie protiepidemických opatrení vrátane pravidelnej dezinfekcie priestorov, hygienických opatrení R – O - R, obmedzenia kontaktov na pracovisku a od pondelka 22. februára aj zákazu vstupu klientov do budovy mestského úradu," uviedla Mištaničová.