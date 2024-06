Trebišov chce z plánu obnovy postaviť škôlku na Záhradnej ulici

Trebišov 8. júna (TASR) - Mesto Trebišov plánuje vybudovať na Záhradnej ulici novú materskú školu pre 160 detí. Aktuálne vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela s predpokladanou hodnotou takmer 2,5 milióna eur.



Trebišovskí poslanci vlani v decembri schválili zapojenie mesta do výzvy z plánu obnovy a odolnosti na zvyšovanie kapacít materských škôl. Poskytovanie prostriedkov mechanizmu sa realizuje vo výške 100 percent oprávnených výdavkov s prihliadnutím na finančné limity obsiahnuté vo výzve. Primátor mesta Marek Čižmár vtedy informoval, že rozpočet na realizáciu projektu sa pohybuje zhruba na úrovni 3,5 milióna eur s DPH.



Podľa podkladov bude nová materská škola dvojpodlažná budova. Na prízemí budú tri triedy pre deti, kuchyňa so zázemím a jedálňou, kancelária a šatne pre učiteľov. Na poschodí sa bude nachádzať päť tried, technická miestnosť, denná miestnosť učiteľov a izolačka. V budove je projektovaný osobný výťah s parametrami pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.