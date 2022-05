Trebišov hľadá svojho maskota, jeho podobu navrhnú deti

Trebišov 18. mája (TASR) – Mesto Trebišov bude mať svojho maskota, ktorý ho bude reprezentovať ako jeden z ďalších symbolov. Jeho podoba vzíde z aktuálne vyhlásenej výtvarnej súťaže pre deti.



"Úlohou maskota bude sprevádzať návštevníkov kultúrnymi, športovými a vzdelávacími aktivitami mesta a nadviazať kontakt s detským návštevníkom. Zámerom súťaže je podnecovať tvorivosť, kreativitu a objavovať nové výtvarné talenty," informovala radnica mesta.



Podľa podmienok maskot musí symbolizovať mesto, môže to byť postavička ženského alebo mužského pohlavia, môže to byť človek, zviera alebo niečo iné, a mal by sa vyznačovať veselým a priateľským výzorom.



Súťažné kategórie sú pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl a pre stredoškolákov. Návrhy treba poslať do 13. júna na adresu Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 53, 075 25 Trebišov. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 24. júna počas Otvorenia leta v amfiteátri.