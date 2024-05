Trebišov chystá výstavbu cyklotrasy do Zemplínskeho Hradišťa

Trebišov 10. mája (TASR) - Mesto Trebišov pripravuje vybudovanie cyklotrasy popri potoku Trnávka do obce Zemplínske Hradište. Na dodávateľa vyhlásilo verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou 1,6 milióna eur. Projekt bude financovaný z plánu obnovy a odolnosti.



Práce budú zahŕňať rekonštrukciu existujúceho asfaltového chodníka po oboch stranách Trnávky v rozpätí od Sadovského mosta po Paričovský most, súčasťou bude aj cyklistické odpočívadlo. Projekt ďalej rieši rekonštrukciu existujúcich lávok cez Trnávku a kanál Drieňovec v severnej časti pri Sadovskom moste. Nová asfaltová cyklotrasa bude viesť po pravobrežnej korune hrádze Trnávky až do Zemplínskeho Hradišťa. Celková dĺžka predstavuje 3,4 kilometra obojsmerných a 5,3 kilometra jednosmerných cyklistických trás.



Ide o prvú etapu trebišovskej cyklotrasy, ktorá podľa plánov ďalej povedie zo Zemplínskeho Hradišťa k Ondave a popri nej, a cez Bučov les naspäť do mesta vytvorí veľký okruh. Na prvú etapu mestu schválili projekt v rámci plánu obnovy s celkovou výškou príspevku takmer dva milióny eur.