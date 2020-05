Trebišov otvára všetky školy okrem rekonštruovanej MŠ Pri polícii

Trebišov 29. mája (TASR) - Mesto Trebišov ako zriaďovateľ opätovne otvorí od pondelka 1. júna všetky štyri základné školy, ako aj päť materských škôl. Výnimkou bude Materská škola (MŠ) na Ulici Pri polícii. "Brány tejto materskej školy sa neotvoria z dôvodu aktuálne prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie a zateplenia budovy zariadenia," potvrdila v piatok pre TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Mesto je zriaďovateľom aj detských jaslí, tie však podľa radnice v júni ostanú zatvorené pre veľmi nízky záujem zo strany rodičov.



Školy realizovali minulý týždeň monitoring záujmu rodičov o umiestnenie detí a žiakov do škôl a školských klubov. K 1. júnu by do základných škôl malo nastúpiť zhruba 1180 žiakov. Najväčší záujem bol v rámci Základnej školy (ZŠ) na Ulici Ivana Krasku (77 % žiakov), ďalej na ZŠ Komenského (73 %), ZŠ Pribinova (72 %) a ZŠ na Ulici Milana Rastislava Štefánika (68 %).



Na materských školách sa otvorí celkovo 20 tried. Deti z MŠ Pri polícii budú pre rekonštrukciu začlenené do tried v MŠ na Ulici 1. decembra. "Keďže uvedená materská škola nebude plne obsadená svojimi deťmi, nevzniká žiaden problém s umiestnením detí do tried z inej MŠ," uviedla Mištaničová.



Všetky školy sú podľa mesta personálne, materiálne aj kapacitne pripravené na opätovné spustenie štandardného výchovno-vzdelávacieho procesu. Riadne vyučovanie budú zabezpečovať pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19. "Učiteľky z rizikových skupín, teda vo veku nad 60 rokov, tehotné ženy a pedagógovia, ktorí spadajú do skupiny najohrozenejších ľudí s chronickými chorobami, budú aj naďalej vzdelávať žiakov dištančnou formou," priblížila hovorkyňa.



Prevádzku každej materskej i základnej školy spolu so školským klubom detí mesto stanovilo na deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v triede MŠ a 20 žiakov triedy ZŠ. S účinnosťou od 1. júna sa obnoví aj prevádzka zariadení školského stravovania. Na základe rozhodnutia ministra školstva v Trebišove zabezpečia stravu (suchú) aj pre dištančne vzdelávaných žiakov.



"Vzhľadom na v piatok aktualizované rozhodnutie ministra školstva SR o obnovení školského vyučovania mesto Trebišov obnoví aj prevádzku základnej umeleckej školy, a to len formou prezenčnej výučby individuálnych hodín s jedným žiakom, s účinnosťou od pondelka 8. júna," informovala ďalej radnica.