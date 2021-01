Trebišov otvoril päť materských škôl a dva školské kluby detí

Trebišov 12. januára (TASR) – Trebišov v pondelok otvoril pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, päť materských škôl vrátane elokovaných pracovísk. Ide o škôlky na uliciach Škultétyho, Komenského, Pri polícii, 29. augusta a 1. decembra.



„V pondelok nastúpilo do materských škôl v Trebišove spolu 88 detí," informovala o tom TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová. Záujem rodičov o umiestnenie detí zisťovali podľa jej slov riaditelia materských škôl najmä telefonicky a emailovou komunikáciou, a to v období od 4. do 7. januára.



Mesto zároveň podľa hovorkyne otvorilo pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry aj školské kluby detí, a to vo dvoch základných školách. Ide o ZŠ na Komenského ulici s počtom 23 detí a ZŠ Milana Rastislava Štefánika so 14 deťmi. Pod druhý školský klub detí začlenili aj jedno dieťa zo ZŠ na Pribinovej ulici.