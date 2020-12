Trebišov začal s rekonštrukciou športovej haly za 1,5 milióna

Trebišov 7. decembra (TASR) – Komplexná rekonštrukcia mestskej športovej haly v Trebišove sa začala v pondelok odovzdaním staveniska. Športový, ale aj kultúrny a spoločenský stánok, jediný svojho druhu v okrese, prejde obnovou z účelovej dotácie vo výške 1,5 milióna eur, ktorú vláda SR na tento účel vyčlenila ešte v decembri 2019. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



„V rámci obnovy sa odstránia havarijné stavy, mesto vybuduje nové rozvody elektriny, zateplí fasádu, vymení okná a dvere, zrekonštruuje šatne, hygienické zariadenia a vzduchotechniku, vymení svietidlá nad hracou plochou a zrealizuje aj ďalšie rekonštrukčné práce súvisiace so zmodernizovaním a opätovným sprevádzkovaním celej budovy," priblížila hovorkyňa. Práce by mali byť ukončené do konca budúceho roka. Zhotoviteľom je spoločnosť CEDIS.



Budova športovej haly bola postavená v roku 1993. Odvtedy je v nepretržitej prevádzke, slúži na tréningové, ale aj súťažné zápasy mládežníckych hádzanárskych klubov. Halu využívajú aj mládežnícke futbalové družstvá FK Slavoj Trebišov, po jej priestoroch siahajú aj volejbalisti, stolní tenisti či nohejbalisti.



„Zázemie tu nachádzajú športové akcie rôznych organizácií a inštitúcií a už niekoľko rokov aj študenti a pedagógovia gymnázia na telesnú a športovú výchovu," uviedla Mištaničová.