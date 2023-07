Múzeum v Trebišove pozýva záujemcov na pozorovanie Slnka a súhvezdí

Trebišov 19. júla (TASR) - Na pozorovanie Slnka a večernej oblohy so súhvezdiami pozýva záujemcov Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Podujatie Pozorovanie Slnka sa uskutoční vo štvrtok (20. 7.) od 14.00 h do 16.00 h a podujatie Putovanie súhvezdiami v piatok (21. 7.) od 20.30 h.



Štvrtkové pozorovanie Slnka bude v areáli múzea pred kaštieľom. "Účastníci podujatia si budú môcť pozrieť aktuálny povrch Slnka pomocou slnečného ďalekohľadu Lunt s H-alfa filtrom a Celestronom NexStar so slnečným filtrom," informovalo múzeum. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie ruší.



Piatkové Putovanie súhvezdiami sa bude konať pri jazdiarni. Okrem súhvezdí bude možné pozorovať aj Mesiac a po 22.00 h aj planétu Saturn, Venuša a Mars budú nízko nad západným obzorom a zapadnú hneď po Slnku. "V prípade nepriaznivého počasia bude pre účastníkov pripravený náhradný program," uviedlo ďalej múzeum.