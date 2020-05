Trebišovská nemocnica má novú hematologickú ambulanciu

Trebišov 26. mája (TASR) – Pacienti nemocnice v Trebišove môžu navštevovať novú hematologickú ambulanciu. Začiatkom roka nemocnica tri mesiace rekonštruovala dlhodobo nevyužívané priestory detského RTG pracoviska, do ktorých ambulanciu presunula, pričom do prestavby investovala 42 000 eur. Informovala o tom v utorok za sieť nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



"V rámci rekonštrukcie sme vymenili okná, podlahy či uskutočnili stierkovanie stien. Vybudovalo sa samostatné bezbariérové sociálne zariadenie a taktiež bol vytvorený bezbariérový vchod do ambulancie. Pre pacientov sme zabezpečili nové polohovateľné kreslá a vytvorili pre nich novú samostatnú čakáreň.



Zdravotnícky personál má zase vytvorené nové zázemie pre lepší manažment pacienta a vyšší komfort," priblížil riaditeľ trebišovskej nemocnice Juraj Bazár.



V pôvodných priestoroch hematologickej ambulancie je dočasne umiestnený urgentný príjem, ktorý je aktuálne v prestavbe.



Hematologická ambulancia vykonáva diagnostiku a liečbu primárnych hematologických a onkohematologických chorôb krvi, vrodených a získaných porúch hemostázy a sekundárnych hematologických patologických stavov.



Zdravotníci vykonávajú odbery krvi na hematologické, biochemické a genetické vyšetrenia, ultrazvukové vyšetrenia v spolupráci s RDG pracoviskom, liečebné venepunkcie i ambulantné hemoterapie. Taktiež podávajú vnútrožilovo imunoglobulíny a lieky s obsahom železa. Ambulanciu ročne navštívi takmer 3000 pacientov. Nachádza sa na prízemí budovy v pavilóne A.