Trebišov ocení osobnosti, galavečer presunuli na budúci rok

Trebišov 2. decembra (TASR) - Mesto Trebišov aj v tomto roku ocení ľudí, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a prezentáciu mesta či obohatili ľudské poznanie mimoriadnymi tvorivými výkonmi a celoživotnými činmi v rôznych spoločenských oblastiach. "Z dôvodu zlej pandemickej situácie, opätovného vyhlásenia núdzového stavu a vydaného zákazu vychádzania samospráva mesta presunula slávnostný galavečer, na ktorom budú odovzdané ocenenia, z prvého decembrového dňa na budúci rok," informovala TASR vo štvrtok hovorkyňa radnice Martina Mištaničová.



Termín odovzdávania bude spresnený v závislosti od epidemiologickej situácie a nariadení vlády. Cenu mesta Trebišov udelilo mestské zastupiteľstvo v tomto roku lekárovi Andrejovi Ferenčíkovi, významnej osobnosti laparoskopie a chirurgie na Slovensku aj v Čechách, a to za jeho priekopnícku a vysoko odbornú činnosť v oblasti medicíny a významné výsledky vedeckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti.



Primátor Marek Čižmár udelil Cenu primátora mesta Libuši Babuľákovej za mimoriadny prínos v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre obyvateľov mesta a regiónu, aktívnu činnosť v štruktúrach Slovenského Červeného kríža a iniciovanie mnohých projektov a spoločensky prospešných zmien v sociálnej oblasti. Cenu udelil aj Milanovi Majovskému za dlhoročnú trénerskú činnosť a celoživotný prínos pre rozvoj trebišovskej hádzanej.



Mestské zastupiteľstvo na základe návrhov poslancov a inštitúcií so sídlom v Trebišove rozhodlo aj o udelení ďakovných listov, a to Stanislavovi Rýchlikovi, Anne Sabovej, Helene Olejárovej, Beáte Kereštanovej, Edmundovi Šugárovi in memoriam a Michalovi Tóthovi in memoriam. Ďakovné listy si prevezmú aj desiati dobrovoľníci, ktorí pomáhali osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení ich základných životných potrieb v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu.