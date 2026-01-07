< sekcia Regióny
Trebišov odporúča školám voľno a dištančné vzdelávanie
Dištančné vzdelávanie žiakov bude podľa usmernenia prebiehať z domáceho prostredia podľa pokynov jednotlivých škôl.
Trebišov 7. januára (TASR) - Mesto Trebišov ako zriaďovateľ odporučilo riaditeľom škôl udeliť na štvrtok (8. 1.) riaditeľské voľno. V piatok (9. 1.) môže byť vyučovanie realizované v dištančnom režime. Vyplýva to z metodického usmernenia k prevádzke mestských škôl a školských zariadení, ktoré mesto vydalo vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
„Toto metodické usmernenie má odporúčací charakter a vzťahuje sa na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jeho primerané uplatnenie sa predpokladá aj na školách v územnej pôsobnosti mesta Trebišov,“ uvádza dokument podpísaný primátorom Marekom Čižmárom. O ďalšom postupe a predpokladanom termíne návratu k prezenčnej forme vyučovania v pondelok 12. januára budú školy informované prostredníctvom webstránky mesta a systému EduPage v priebehu nedele 11. januára.
Dištančné vzdelávanie žiakov bude podľa usmernenia prebiehať z domáceho prostredia podľa pokynov jednotlivých škôl. Čo sa týka stravovania, na štvrtok a piatok mesto navrhuje prerušenie prevádzky školských jedální. „Zároveň je vhodné zabezpečiť hromadné odhlásenie žiakov a zamestnancov zo stravovania a koordináciu s vedúcimi školských jedální tak, aby nedochádzalo k neúčelnému spracovaniu potravín zo zásob,“ uvádza usmernenie.
Návrh zahŕňa aj prerušenie prevádzky školského internátu od stredy, resp. štvrtka spolu s informovaním zákonných zástupcov ubytovaných žiakov. V nevyhnutných prípadoch je potrebné zabezpečiť základný dozor nad ubytovanými žiakmi. V daných dňoch sa navrhuje aj prerušenie činnosti školských klubov detí, centra voľného času a základnej umeleckej školy.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okres Trebišov na stredu a štvrtok výstrahu druhého stupňa upozorňujúcu na snehové jazyky a záveje, a výstrahu prvého stupňa pred vetrom. Na piatok platí pre okres výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami.
