V Trebišove otvorili inkluzívne ihrisko
Ihrisko je vybavené hernými komponentmi, ktoré sú prispôsobené aj deťom so zdravotným znevýhodnením.
Autor TASR
Trebišov 24. septembra (TASR) - Nové inkluzívne ihrisko vybudovali v Trebišove vo vnútroblokovom priestore na ulici Kpt. Nálepku. Inkluzívny verejný priestor určený deťom a rodinám v stredu slávnostne otvorili.
Mesto realizovalo projekt s dotáciou z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 40.550 eur, ďalších zhruba 24.000 eur dofinancovalo mesto z vlastných zdrojov. Informovala o tom trebišovská radnica.
Projekt ihriska „Pre každé dieťa“ bol zameraný na vytvorenie bezpečného a dostupného miesta na podporu socializácie, inklúzie a plnenia funkcie rodiny. „Realizáciu herných prvkov zabezpečila dodávateľská spoločnosť, dopadové plochy a úpravy okolia vykonalo mesto vo vlastnej réžii,“ informovala za mestský úrad Martina Ráczová.
Ihrisko je vybavené hernými komponentmi, ktoré sú prispôsobené aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Nachádzajú sa tam zostava v tvare lode, inkluzívny kolotoč a hojdačka, kombinovaná reťazová hojdačka, lanová lezecká zostava, bezbariérový domček s tabuľou, pieskovisko so sedením či altánok a stôl s lavicami.
Významnou pridanou hodnotou je podľa radnice aj podpora komunitného života - ihrisko má slúžiť ako miesto stretávania obyvateľov a budovania medziľudských vzťahov.
Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutočnilo aj za účasti primátora Trebišova Mareka Čižmára a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD).
