Trebišov plánuje 12 odberných miestností vrátane rómskej osady

Trebišov 26. októbra (TASR) – Mesto Trebišov plánuje na plošné testovanie zriadiť 12 odberových miestností. Jedna bude aj v objekte základnej školy (ZŠ) na ulici Ivana Krasku, kde budú testovať obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity. "Odberový tím tu bude posilnený, to znamená, že okrem vojakov, policajtov, zdravotníkov a administratívnej sily budú nápomocní aj členovia Rómskej poriadkovej služby," potvrdila v pondelok pre TASR hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová.



S cieľom vytvoriť priestory odberových miest mesto vyčleňuje a pripravuje vhodný interiér základných škôl, niektorých stredných škôl a ďalších mestských budov, ktoré budú na účel testovania slúžiť počas oboch nadchádzajúcich víkendov. "V čase celoplošného testovania populácie na koronavírus majú príslušníci mestskej polície pokyn vykonávať hliadkovú činnosť v blízkosti každého odberového miesta v Trebišove," uviedla hovorkyňa.



Informácie podľa nej mesto postupne dopĺňa aj vďaka komunikácii priamo s profesionálnymi vojakmi, ktorí zastrešujú orgán hlavného organizátora – Ministerstvo obrany (MO) SR - a budú koordinátormi v odberových tímoch v miestnostiach testovania. "Mierny nedostatok samospráva vníma v materiálno-technickom zabezpečení odberového miesta tak, ako to vyžaduje prevádzkový poriadok. Je však ešte otázne, či nejakú časť materiálneho vybavenia miestností zabezpečí štát zo Správy štátnych hmotných rezerv. Doteraz totiž mestu Trebišov neboli refundované finančné prostriedky vynaložené na dezinfekčné a ochranné pomôcky z prvej vlny pandémie koronavírusu," konštatovala Mištaničová.



Personálnymi kapacitami mesto podľa radnice disponuje v dostatočnom počte. Súčasťou odberových a diagnostických tímov budú aj príslušníci mestskej polície, terénni sociálni pracovníci a zamestnanci mesta. "Mestská polícia je už v plnej prevádzke, momentálne ani jeden jej príslušník nie je v karanténne," uviedla hovorkyňa.



Presná suma, ktorú musí samospráva na testovaciu akciu použiť, nateraz nie je vyčíslená, keďže jednotlivé požiadavky sa priebežne menia a dopĺňajú. "Už teraz však vieme povedať, že jej výška bude rádovo niekoľko tisíc eur. Finančné prostriedky bude mesto čerpať z vlastných zdrojov, tie by mali byť následne kompenzované vládou SR, respektíve príslušným ministerstvom," dodala Mištaničová.