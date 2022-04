Trebišov podporí dva občianske projekty sumou 20.000 eur

Trebišov 7. apríla (TASR) – V rámci tohtoročného participatívneho rozpočtu mesta Trebišov získajú celkovú sumu 20.000 eur dva občianske projekty, a to zriadenie kvetinového záhona pri mestskej športovej hale a revitalizácia asfaltového ihriska v oblasti Vojenské lúčky. Mesto ich realizáciu plánuje do konca tohto kalendárneho roka. Po verejnom hlasovaní za víťazné projekty o tom informovala hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová.



Elektronické hlasovanie za prihlásené projekty, ktorými by chceli Trebišovčania zasiahnuť do svojho okolia a skrášliť či obnoviť prostredie, v ktorom žijú, prebiehalo od 7. do 20. marca. Podľa výsledkov najviac hlasov – 201 - dostal Kvetinový záhon pri mestskej športovej hale, ďalšie dva projekty mali zhodne po 191 hlasov, a to s názvami Lúčky a Zveľadenie sídliska na Škultétyho ulici.



„Aj napriek tomu, že dva občianske projekty získali rovnaký počet hlasov, realizovaný bude jeden z nich. Druhý - Zveľadenie sídliska na Škultétyho ulici - ostáva v zásobníku projektov mesta ako takisto víťazný a počíta sa s ním v ďalšom programovacom období, teda v participatívnom rozpočte mesta na rok 2023,“ vysvetlila hovorkyňa mesta.



O podporu sa pôvodne uchádzalo päť projektov, dva s názvami Parčík Európy a Vstupná Tokaj brána ich autori počas hlasovania stiahli.