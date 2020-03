Pred vstupom do trebišovskej nemocnice vám zmerajú teplotu

Trebišov 17. marca (TASR) – Trebišovská nemocnica aktuálne poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zdravotnú starostlivosť pre onkologických pacientov.



"Kontrolné vyšetrenia v jednotlivých ambulanciách sú momentálne tiež pozastavené. Akútne stavy budú ošetrené na urgentnom príjme." TASR o tom dnes informovala Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia v súvislosti s hrozbou nákazy novým koronavírusom.



Verejnosť môže do budovy trebišovskej nemocnice vstupovať len s rúškom či inou ochranou častí tváre, napríklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos. Sprístupnený je momentálne len jeden vstup do nemocnice, a to vchod pri nákupnej pasáži. Hlavný vchod je uzatvorený.



"Pri tomto vchode zdravotníci pacientom bezkontaktne merajú teplotu a vyhodnocujú ďalšie príznaky, napríklad kašeľ, cestovateľskú anamnézu a kontakt s infikovanou osobou, na základe čoho pacientovi povolia alebo nepovolia vstup do nemocnice," uviedla Fedáková.



Pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 trebišovská nemocnica zriadila samostatný vyhradený priestor. Ten sa nachádza na prízemí v samostatnom onkologicko-pľúcnom pavilóne. Pracovisko je vizuálne označené a pacientov naň z monobloku nasmerujú aj zdravotnícki pracovníci. Onkologické oddelenie je dočasne presunuté na šieste poschodie v monobloku nemocnice.



Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare od 13. marca zastavila plánované operácie z dôvodu pripravenosti priestorov a kapacít ľudí v súvislosti so zvládnutím narastajúceho počtu pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19. Polikliniky tiež od piatka obmedzili výkon preventívnych prehliadok.