Trebišov predáva bytový dom na Zimnej ulici za 297.000 eur

Trebišov 29. júla (TASR) - Bytový dom na ulici Zimná v Trebišove by mala od mesta odkúpiť spoločnosť Sténia a.s. za 297.000 eur. Firma sa s ponúkanou cenou ako jediná zapojila do obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie objektu a komisia jej návrh označila za najvhodnejší. Informovalo o tom mesto na úradnej tabuli.



Predaj bytového domu na ulici Zimná 1645 s priľahlým pozemkom schválilo mestské zastupiteľstvo na aprílovom a júnovom zasadnutí. Hodnotu bytovky určil znalecký posudok na 297.000 eur, čo bola aj minimálna výška kúpnej ceny. Výsledkom súťaže má byť uzatvorenie kúpnej zmluvy. Spoločnosť Sténia sídli v Košiciach a v predmete podnikania má aj správu a údržbu bytového a nebytového fondu.



Predávaný bytový dom postavili v roku 1960 a aktuálne je podľa mesta na hranici svojej životnosti. Nachádza sa v ňom 27 bytových jednotiek užívaných nájomcami na základe zmlúv o nájme bytu, z toho 13 zmlúv je uzatvorených na dobu neurčitú.



Pri dodržaní podmienok stavebnej legislatívy je na zachovanie účelu objektu podľa radnice potrebná rekonštrukcia v celom rozsahu a energetické zefektívnenie. "V súčasnosti bytový dom pre mesto Trebišov negeneruje pridanú hodnotu, pričom máme za to, že v rukách súkromného investora by uvedený bytový dom a priľahlý priestor mohli byť zrevitalizované a vytvorené vhodné podmienky pre obyvateľov žijúcich v bytovom dome a jeho okolí. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť celkovej rekonštrukcie bytového domu sa mesto Trebišov rozhodlo ponúknuť bytový dom na predaj možnému súkromnému investorovi," uviedol primátor Trebišova Marek Čižmár na rokovaní poslancov.