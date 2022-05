Trebišov predáva pozemok na výstavbu ďalších nájomných bytov

Trebišov 6. mája (TASR) – V Trebišove na Ulici SNP by mal vyrásť nový bytový dom na nájomné bývanie. Mestské zastupiteľstvo schválilo na účel jeho výstavby verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemku o rozlohe 1550 štvorcových metrov.



Minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na 155.000 eur. V podmienkach súťaže je právo mesta odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci nedodrží nájomný charakter bytových domov.



„Tento druh súťaže by mal smerovať k tomu, aby bola postavená bytovka, ktorá nebude výškovo meniť charakter tohto územia, ale zároveň poskytne vyšší štandard nájomného bývania. To požadujú tí, ktorí si ešte nevedia kúpiť byt do osobného vlastníctva, ale zase nereflektujú na ten bežný stredný štandard, ktorý sa ponúka formou nájomného bývania a ktorý stavia napríklad aj mesto Trebišov,“ uviedol trebišovský primátor Marek Čižmár. Mesto aktuálne realizuje výstavbu 78 nájomných bytov na sídlisku Juh.



Mestskí poslanci na zasadnutí 25. apríla taktiež schválili zmeny a doplnky územného plánu mesta, ako aj dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN), ktorým sa vymedzujú záväzné časti územného plánu. Vo východnej časti mesta sa tým podľa radnice rozbieha príprava novej lokality na bývanie s názvom Oriešky. Plánovaná domová a bytová štvrť so súkromnou investíciou vychádza zo zvýšeného dopytu po novom bývaní.