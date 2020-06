Rekonštrukcia trebišovskej plavárne pokračuje podľa plánu

Trebišov 18. júna (TASR) – Rekonštrukčné práce na plavárni v Trebišove pokračujú podľa časového plánu, pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Martina Mištaničová. Od novembra 2019, keď začali s druhou etapou kompletnej obnovy krytej plavárne, podľa jej slov zrealizovali značné množstvo stavebných prác.



Po prevzatí staveniska došlo k búraniu murovaných i betónových konštrukcií, rovnako aj podláh, niektorých výplňových otvorov a demontáži technických zariadení.



„So zbúraním telesa starého bazéna boli v súlade so schváleným projektom odstránené omietky, obklady a krycie vrstvy železobetónových konštrukcií, následne bola spustená reprofilácia a sanácia pôvodných nosných konštrukcií,“ uviedla s tým, že dodávateľská firma postupne realizovala murárske práce v priestoroch budúcich šatní.



V bazénovej hale zhodnotili stav stropu, oceľovej konštrukcie strechy a zrealizovali sanačné práce. Vo viacerých miestnostiach tiež namontovali inžinierske siete a vymenili vzduchotechniku. Postupne dokončujú i nové rozvody elektriny, vody a kanalizácie.



V máji na fasáde budovy plavárne ukončili drevený obklad. Aktuálne demontujú hliníkovú presklenú stenu z južnej strany budovy, ktorú podľa Mištaničovej nahradí nová, energeticky úspornejšia a pokročilejšia presklená konštrukcia.



„Vo vstupných priestoroch, v bazénovej hale a v budúcich šatniach sú stavebné práce sústredené na povrchové úpravy – omietky, dlažbu a obklady. Aktívne sa pripravuje montáž technologickej časti vodného hospodárstva,“ dodala.



Po dokončení celej druhej etapy rekonštrukcie bude interiér mestskej plavárne obsahovať veľký bazén rozšírený do súťažných rozmerov s dotykovými senzormi na meranie času, renovovaný malý bazén, jacuzzi, saunový svet s oddychovou miestnosťou a ochladzovacím bazénom. V budove bude okrem iného aj fitnescentrum, miestnosť s projekciou, reštaurácia či ubytovacie jednotky.



„Snahou mesta je totiž poskytnúť v priestoroch zmodernizovanej plavárne, po spustení jej prevádzky, možnosti nielen na športové vyžitie, ale aj pobytové a oddychové služby,“ spresnila s tým, že ukončenie rekonštrukcie je naplánované na máj 2021.



Celá investícia druhej etapy pozostáva z dotácie vlády SR vo výške 500 000 eur, regionálneho príspevku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vo výške 316 000 eur a príspevku mesta vo výške 1,135 milióna eur.