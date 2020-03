Trebišov rozdáva rúška seniorom, mesto začalo od najstarších

Trebišov 30. marca (TASR) - Mesto Trebišov distribuuje v týchto dňoch ochranné rúška najohrozenejším skupinám obyvateľov – seniorom. Prvá etapa zahŕňala 444 rúšok občanom vo veku nad 80 rokov. "Ušité ochranné rúška týmto občanom adresne doručili príslušníci mestskej polície priamo do ich domácností," informovala TASR v pondelok hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Zo zakúpeného materiálu, ktorý zabezpečilo mesto, ušili rúška majsterky a zamestnankyne dvoch stredných škôl v meste – Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta a Spojená škola internátna. Vedenia oboch škôl ochotne vyšli v tejto veci v ústrety samospráve.



"Prvá várka rúšok bola distribuovaná, aktuálne sú však v procese výroby ďalšie kusy ochranných prostriedkov na tvár. K trebišovským dôchodcom vekovej kategórie 70 až 79 rokov poputujú prvý aprílový týždeň," uviedla Mištaničová. V tretej etape budú ochranné rúška, ktoré je možné používať po vypratí opakovane, venované aj ľuďom vo veku 65 až 69 rokov.



V čase opatrení proti šíreniu nového koronavírusu sa radnica rozhodla ponúknuť seniorom aj ďalšie možnosti pomoci, ako je zabezpečovanie donášky potravín a liekov. Určená je pre odkázaných, osamelých a imobilných seniorov so zdravotným hendikepom vo veku nad 80 rokov. "Nákup a donášku základných potravín či vyzdvihnutie liekov z lekárne týmto seniorom zrealizujú dobrovoľníci z radov občanov mesta," informovala hovorkyňa. Stane sa tak cez telefonické aj e-mailové objednávky.



Všetci záujemcovia o poskytovanie dobrovoľnej činnosti majú preukaz dobrovoľníka so svojím menom, vyobrazeným erbom a hologramom mesta Trebišov tak, aby boli ľahko a jasne identifikovateľní.