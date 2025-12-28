< sekcia Regióny
Trebišov s dotáciou 270.000 eur obnoví historickú pivnicu v parku
Rozhodnutie o schválení príspevku na obnovu pamiatky dostalo mesto v uplynulých dňoch.
Autor TASR
Trebišov 28. decembra (TASR) - Mesto Trebišov získalo na rekonštrukciu historickej pivnice v mestskom parku nenávratný finančný príspevok vo výške 270.000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu. Spoluúčasť mesta na projekte je 30.000 eur. Informoval o tom mestský úrad.
Rozhodnutie o schválení príspevku na obnovu pamiatky dostalo mesto v uplynulých dňoch. „Toto miesto poznajú mnohí Trebišovčania ako miesto spoločenských stretnutí ešte zo 70. a 80. rokov minulého storočia a my sa aj vďaka prideleným finančným prostriedkom pokúsime vdýchnuť život tomuto miestu. Nebude to len o spoločenskom stretávaní, ale aj o stálej expozícii a hlavne o dotvorení historického koloritu nášho krásneho parku,“ uviedol trebišovský primátor Marek Čižmár na sociálnej sieti.
Mesto pritom poukázalo na ďalšie plánované investície v historickom parku, a to obnovu mauzólea grófa Júliusa Andrássyho v rámci cezhraničného projektu za zhruba 400.000 eur a pripravovanú rekonštrukciu starej telocvične pri hlavnom chodníku za približne 700.000 eur. Pokračovanie postupnej obnovy a zatraktívnenia dominánt mesta podľa radnice výrazne prispieva k zvyšovaniu záujmu o ich návštevu a k podpore rozvoja cestovného ruchu v regióne.
