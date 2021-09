Trebišovské samosprávy odmietajú zmenu nemocnice na komunitnú

Trebišov 24. septembra (TASR) – Nesúhlas s transformáciou nemocnice v Trebišove na komunitnú v rámci plánovanej reformy nemocníc deklarovali v piatok predstavitelia miest a obcí tohto okresu na čele s primátorom Trebišova Marekom Čižmárom. „Aj keď si uvedomujeme nevyhnutnosť reformných procesov, považujeme navrhnuté riešenie budúcnosti Nemocnice s poliklinikou v Trebišove za neprijateľné a vyjadrujeme svoj zásadný nesúhlas,“ uviedli v spoločnom vyhlásení. Za jediné akceptovateľné riešenie považujú zaradenie nemocnice medzi inštitúcie regionálnej úrovne.



Zmena nemocnice na komunitnú úroveň podľa vyhlásenia postupne povedie k zrušeniu jej jednotlivých oddelení, napríklad neurológie, onkológie, traumatológie, ARO, chirurgie, gynekológie, detského a interného oddelenia. Zároveň sa zachová len následná a rehabilitačná starostlivosť, urgentná a komplexná ambulantná a jednodňová zdravotná starostlivosť, ako aj stacionárna starostlivosť, čiže z pohľadu budúcnosti jednotlivých oddelení dôjde k zachovaniu už len jej doliečovacieho a rehabilitačného charakteru.



„Je absurdné, že v dobe, keď sa dennodenne konfrontujeme s jednou z najväčších epidémií v histórii ľudstva a počúvame argumenty o dôležitosti vytvárania podmienok, a najmä kapacít na jej liečenie, prichádza na pretras téma znižovania, respektíve postupného zániku, jednotlivých oddelení okresnej nemocnice,“ deklarujú zástupcovia samospráv. Medzi argumentmi ďalej uvádzajú veľkú spádovú oblasť okresu s viac ako 105.000 obyvateľmi, dobrú dopravnú dostupnosť nemocnice, investície do rekonštrukcie jej jednotlivých oddelení v ostatných rokoch na úrovni desať miliónov eur či kapacitné zvládnutie náporu pacientov s okamžitou hospitalizáciou počas prvej a druhej fázy pandémie ochorenia COVID-19.



Primátori a starostovia zo Združenia miest a obcí regiónu južného Zemplína a zvyšnej časti okresu Trebišov realizujú aj petičnú akciu za zachovanie regionálnej úrovne nemocnice. Na internete ju dosiaľ podporilo viac ako 5000 ľudí.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v reakcii na podobné výhrady avizoval, že na diskusiu v rámci plánovanej reformy nemocníc bude ešte dostatok času. "Petície budem určite stíhať preberať a každou z nemocníc sa budeme aj zaoberať. Niekoľkokrát som povedal, nemocnice nezanikajú, nemocnice sa transformujú. Aký rozsah zdravotnej starostlivosti budú poskytovať, to dnes nevieme povedať. Bude sa pripravovať systém, ktorý to bude hodnotiť," povedal Lengvarský.