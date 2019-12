Strieborného olympionika V. Zulawszkého pripomína pamätná tabuľa

Trebišov 2. decembra (TASR) – Trebišovskému rodákovi a olympijskému medailistovi Vojtechovi Zulawszkému odhalili v pondelok pamätnú tabuľu v športovej hale v Trebišove. Zulawszky získal striebro na olympijských hrách v roku 1908 v Londýne v šerme šabľou.



Pôvod tohto športovca v Trebišove sa podarilo objaviť pomerne nedávno. V starších publikáciách o olympionikoch zo Slovenska sa preto jeho meno nespomínalo. "Myslím si, že pamätná tabuľa je na dôstojnom mieste v mestskej športovej hale, kde bude, samozrejme, šíriť myšlienky olympizmu hlavne medzi mládežou," uviedol na slávnosti predseda Olympijského klubu Michalovce Jozef Uchaľ.







Vojtech (Béla) Zulawszky sa narodil 23. októbra 1869. Od roku 1897 bol učiteľom telocviku, šermovania a maďarského jazyka na reálnej škole v Köszegu. O rok neskôr už reprezentoval Uhorsko. Začiatkom 20. storočia sa v záujme svojej šermiarskej kariéry presťahoval do Budapešti, kde súťažil za klub MAC. Na olympiáde v Londýne v roku 1908 v šerme šabľou ako 39-ročný získal striebro, keď ho predstihol len jeho krajan Jenö Fuchs. Ďalší olympijský štart mal v Štokholme 1912, ale tam si nepripísal žiadne umiestenie. Zomrel ako 45-ročný v prvej svetovej vojne, keď ako major armády padol v bojoch pri Sarajeve. Jeho pozostatky dala manželka previesť do Köszegu, kde ho dodnes pripomína pamätník.



"Z 86 medailistov zo Slovenska, ktorí získali medaily, či už na letných, alebo zimných olympijských hrách, je osadených 54 pamätných tabúľ. Je takým cieľom Slovenského olympijského výboru a nás, ktorí propagujeme šírenie myšlienok olympizmu, aby do konca kalendárneho roka boli osadené všetky," uviedol Uchaľ.