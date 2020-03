V kaštieli v Trebišove inštalovali tradičnú výstavu kraslíc

Trebišov 26. marca (TASR) – Stovky kraslíc vyrobených po celom Slovensku rôznymi technikami inštalovali v rámci najnovšej výstavy Trebišovski pisanki v trebišovskom kaštieli. Ide v poradí už o 31. ročník prezentácie týchto zdobených veľkonočných vajíčok.



Keďže je však Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína od 10. marca v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu zatvorené, verejnosť si ich v súčasnosti naživo pozrieť nemôže.



Slávnostná vernisáž sa mala konať 13. marca. Múzeum a kultúrne centrum podľa jej riaditeľky Beáty Kereštanovej sprostredkuje záujemcom vystavené kraslice aspoň v obrazovej podobe prostredníctvom sociálnej siete a médií. "Možno, že pristúpime aj k tomu, aby naši návštevníci a priaznivci, v tomto prípade užívatelia sociálnych sietí, mali možnosť zapojiť sa do súťaže a zahlasovať za kraslice, ktoré sa im najviac páčia," povedala pre TASR.



Výstava podľa nej prezentuje celkovo 871 kraslíc od 48 tvorcov, medzi ktorými je aj päť mužov. Veľkonočné vajíčka sú zdobené rôznymi technikami od tradičných ako vyškrabovanie alebo reliéfne zdobenie voskom, po netradičné techniky ako technika tenerife alebo servítková technika, nechýbajú ani kombinované techniky.



Len čo to bude možné, výstavu, ktorá je plánovaná do 10. mája, sprístupnia verejnosti. Kereštanová zároveň pripomenula, že napriek zatvoreným bránam práca v tejto kultúrnej inštitúcii nekončí. "Pripravujeme všetko pre to, aby, keď pominie táto krízová situácia, sme mohli svojim návštevníkom ponúknuť v realite všetky naše plánované aktivity a činnosti," skonštatovala.