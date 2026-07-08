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V trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia
Nové pracoviská sú určené pacientom, ktorí po ukončení akútnej liečby potrebujú rehabilitáciu, doliečenie alebo odbornú paliatívnu starostlivosť.
Autor TASR
Trebišov 8. júla (TASR) - V trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia do rozšírenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a vzniku prvého samostatného oddelenia paliatívnej medicíny na dolnom Zemplíne dosiahla takmer 3,2 milióna eur. Financovaná bola z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti.
Nové pracoviská sú určené pacientom, ktorí po ukončení akútnej liečby potrebujú rehabilitáciu, doliečenie alebo odbornú paliatívnu starostlivosť. Reagovať majú na dlhodobý nedostatok lôžok tohto typu v regióne i na rastúce potreby starnúcej populácie. „Nové pracoviská predstavujú významný posun nielen z pohľadu moderných priestorov a technológií, ale predovšetkým z pohľadu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol medicínsky riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Martin Šimo.
Nové oddelenie paliatívnej medicíny je prvým samostatným paliatívnym oddelením na dolnom Zemplíne. Má 20 lôžok, prevažne v dvojlôžkových klimatizovaných izbách. Zamerané je na pacientov s chronickými, nevyliečiteľnými a pokročilými ochoreniami. Táto forma zdravotnej starostlivosti smeruje k zlepšeniu kvality života, zmierneniu utrpenia a bolesti pacientov v ich najťažšom období. Okrem zmierňovania bolesti a ďalších príznakov má poskytovať podporu aj ich rodinám. Ročne sa tam majú postarať približne o 300 pacientov. „Paliatívna medicína zmierňuje bolesť a ďalšie nepríjemné príznaky, rešpektuje individuálne potreby pacienta a poskytuje podporu aj jeho rodine. Práve takúto starostlivosť chceme poskytovať - odborne, citlivo a s dôrazom na ľudskosť,“ uviedla primárka oddelenia paliatívnej medicíny Diana Korsak.
Komplexnou rekonštrukciou prešlo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré má 40 lôžok v dvojlôžkových klimatizovaných izbách s vlastným sociálnym zariadením. Pacienti budú môcť využívať moderné rehabilitačné technológie vrátane robotických systémov na nácvik chôdze, zariadení na vertikalizáciu, virtuálnej reality či robotickej rukavice určenej na rehabilitáciu ruky.
Podľa primára centra následnej starostlivosti - fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Júliusa Margu pacienti po mozgovej príhode, úraze alebo náročnej operácii potrebujú intenzívnu rehabilitáciu už od prvých dní. Čím skôr sa s ňou začne, tým väčšia je šanca na návrat k samostatnému životu. „Moderné technológie, ktorými sme oddelenie vybavili, predstavujú významný posun v kvalite poskytovanej starostlivosti,“ uviedol Marga. Viaceré z nich podľa neho patria medzi najmodernejšie zariadenia v rehabilitačnej medicíne.
Nové pracoviská sú určené pacientom, ktorí po ukončení akútnej liečby potrebujú rehabilitáciu, doliečenie alebo odbornú paliatívnu starostlivosť. Reagovať majú na dlhodobý nedostatok lôžok tohto typu v regióne i na rastúce potreby starnúcej populácie. „Nové pracoviská predstavujú významný posun nielen z pohľadu moderných priestorov a technológií, ale predovšetkým z pohľadu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol medicínsky riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Martin Šimo.
Nové oddelenie paliatívnej medicíny je prvým samostatným paliatívnym oddelením na dolnom Zemplíne. Má 20 lôžok, prevažne v dvojlôžkových klimatizovaných izbách. Zamerané je na pacientov s chronickými, nevyliečiteľnými a pokročilými ochoreniami. Táto forma zdravotnej starostlivosti smeruje k zlepšeniu kvality života, zmierneniu utrpenia a bolesti pacientov v ich najťažšom období. Okrem zmierňovania bolesti a ďalších príznakov má poskytovať podporu aj ich rodinám. Ročne sa tam majú postarať približne o 300 pacientov. „Paliatívna medicína zmierňuje bolesť a ďalšie nepríjemné príznaky, rešpektuje individuálne potreby pacienta a poskytuje podporu aj jeho rodine. Práve takúto starostlivosť chceme poskytovať - odborne, citlivo a s dôrazom na ľudskosť,“ uviedla primárka oddelenia paliatívnej medicíny Diana Korsak.
Komplexnou rekonštrukciou prešlo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré má 40 lôžok v dvojlôžkových klimatizovaných izbách s vlastným sociálnym zariadením. Pacienti budú môcť využívať moderné rehabilitačné technológie vrátane robotických systémov na nácvik chôdze, zariadení na vertikalizáciu, virtuálnej reality či robotickej rukavice určenej na rehabilitáciu ruky.
Podľa primára centra následnej starostlivosti - fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Júliusa Margu pacienti po mozgovej príhode, úraze alebo náročnej operácii potrebujú intenzívnu rehabilitáciu už od prvých dní. Čím skôr sa s ňou začne, tým väčšia je šanca na návrat k samostatnému životu. „Moderné technológie, ktorými sme oddelenie vybavili, predstavujú významný posun v kvalite poskytovanej starostlivosti,“ uviedol Marga. Viaceré z nich podľa neho patria medzi najmodernejšie zariadenia v rehabilitačnej medicíne.