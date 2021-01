V trebišovskej nemocnici zaočkovali dosiaľ tri stovky zamestnancov

Trebišov 21. januára (TASR) – V trebišovskej nemocnici dosiaľ zaočkovali približne tri stovky zamestnancov. Spolu so zdravotníkmi z regiónu nemocnica zaočkovala viac ako 700 ľudí, aktuálne naďalej očkuje zdravotníckych pracovníkov. TASR o tom vo štvrtok informovala za sieť nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



Určené skupiny ľudí vrátane osôb nad 85 rokov sa na očkovanie v trebišovskej nemocnici môžu prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk. „Prvé voľné termíny sú konkrétne definovaným skupinám v zmysle národnej očkovacej stratégie k dispozícii od pondelka 25. januára," uviedla Fedáková.



Očkovanie sa bude konať vo vakcinačnom centre v priestoroch ambulantnej časti rehabilitácie na prízemí nemocnice. Pripravený je priestor na registráciu a očkovanie, s celkovou týždennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 1500 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke každý pracovný deň od 8:00 do 15:30, obedňajšia prestávka je v čase od 12:00 do 12:30. Pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ vedieť preukázať fakt, že do danej skupiny patrí, napríklad potvrdením o zamestnaní či služobným preukazom. Termín na podanie druhej dávky vakcíny mu bude pridelený automaticky.