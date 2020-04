V trebišovskej rómskej osade nezaznamenali prípad ochorenia COVID-19

Trebišov 15. apríla (TASR) – V trebišovskej rómskej osade podľa mestského úradu doposiaľ nikto nie je nakazený novým koronavírusom. Všetky výsledky testovaných osôb na prítomnosť ochorenia COVID-19 v tejto lokalite boli negatívne. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



K odobratiu vzoriek u vytypovaných 28 ľudí došlo začiatkom apríla, vykonávali ich vojenskí zdravotníci. "Prostredníctvom získaných informácií od Rómskej poriadkovej služby (RPS) mestská polícia spracovala zoznam obyvateľov marginalizovanej skupiny s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Podľa týchto štatistík pricestovalo späť do Trebišova za uplynulých 14 dní do termínu testovania 36 Rómov. Tí sa vrátili najmä z Českej republiky, Veľkej Británie a Nemecka," uviedla Mištaničová.



Počet obyvateľov rómskej osady sa odhaduje na 6000. Už od prijatia prvých preventívnych opatrení mestom na obmedzenie šírenia nového koronavírusu RPS podľa radnice realizuje osobnú komunikáciu s občanmi tejto minoritnej komunity. Jej cieľom je informovať o správnom postupe dodržiavania hygieny, nezdružovaní sa v skupinách a zároveň odporúčať izoláciu v domácom prostredí.



Členovia RPS v spolupráci s mestskou políciou realizovali tiež distribúciu letákov s preventívnymi opatreniami v slovenskom aj rómskom jazyku. "V záujme ochrany zdravia sú Rómovia napomínaní, aby nosili na verejnosti ochranné rúško. Mnohí z komunity sú disciplinovaní a zodpovední, ale nájdu sa aj takí, ktorí sú voči opatreniam ľahostajní. Avšak väčšina Rómov, pohybujúca sa po meste, podobne ako aj majoritná skupina obyvateľov, nosí rúška," zhodnotila hovorkyňa mesta.



Jeden z členov RPS Dezider Šandor prostredníctvom krátkych audiovizuálnych záznamov, ktoré sám natáča v rómčine a zároveň uverejňuje na sociálnej sieti, upozorňuje svojich spoluobčanov, ako sa majú správať - čo a ako robiť, aby predišli ochoreniu COVID-19. Príslušníci poriadkovej služby tiež koordinujú pohyb obyvateľov rómskej osady po meste, najmä v jeho južnej časti. "Vo výraznej miere sa podieľajú na sprísnenom režime a koordinácii vstupu marginalizovaného obyvateľstva do priestorov skladov civilnej ochrany, kde prebieha každý mesiac výdaj sociálnych dávok," doplnila Mištaničová.



Ďalším z preventívnych opatrení, ktoré mesto Trebišov prijalo na zamedzenie šírenia nákazy, je zvýšená dezinfekcia verejných priestranstiev. Dezinfekcii podlieha aj rómska osada, a to najmä priestory v okolí bytových domov a výdajníka pitnej vody. S členmi RPS spolupracujú aj terénne sociálne pracovníčky.