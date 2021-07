Trebišov vybuduje kompostáreň, využije na to eurofondy

Trebišov 11. júla (TASR) – Mesto Trebišov pripravuje výstavbu kompostárne so zhodnocovaním biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Celkový rozpočet projektu je zhruba 3.159.000 eur, mesto na to využije eurofondy, spolufinancovanie bude na úrovni päť percent.



Nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške tri milióny eur na základe podanej žiadosti mestu aktuálne schválilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. TASR to potvrdila hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová. V uplynulých dňoch mesto zaslalo podklady k vypracovaniu zmluvy o NFP. „Začiatok výstavby kompostárne závisí od ukončenia kontroly verejného obstarávania, samotná dĺžka výstavby je projektantom stanovená na osem mesiacov,“ priblížila hovorkyňa.



Kompostáreň je projektovaná v priestore bývalých vojenských skladov PHM v lokalite Nový Koronč. Rozpočet projektu zahŕňa stavebné práce a technické vybavenie, ako aj nádoby na zber kuchynského odpadu.



„Hnedé nádoby na ukladanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu mesto vysúťažilo a v mesiaci jún už aj umiestnilo do vybudovaných kontajnerových stojísk na sídliskách,“ doplnila Mištaničová. Zber a vývoz triedeného kuchynského odpadu v meste prebieha od začiatku júna.