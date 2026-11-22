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Trebišov vybuduje pri zimnom štadióne petangový areál za 247.000 eur
Areál bude slúžiť aj na organizáciu petangových turnajov a podujatí, ktoré už majú v meste tradíciu. V meste pôsobí Petangový klub Zemplín Trebišov.
Autor TASR
Trebišov 22. novembra (TASR) - Mesto Trebišov vybuduje v blízkosti zimného štadióna a historického parku moderný petangový areál. Celková výška oprávnených výdavkov na projekt je zhruba 247.000 eur, nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko je viac ako 227.000 eur. Vyplýva to zo zmluvy medzi mestom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu je vo výške 92 percent, zvyšok je z vlastných zdrojov prijímateľa.
Nový športovo-spoločenský stánok má podľa mesta slúžiť na stretávanie generácií a aktívny život seniorov aj mladých. Zároveň premení a zveľadí pôvodne už zanedbaný priestor niekdajšieho škvarového ihriska.
Trebišovský primátor Marek Čižmár informoval, že petangový areál bude zahŕňať celkovo 19 moderných ihrísk, ako aj tri oddychové altánky, miesta na sedenie a mobiliár, ktorý k takémuto miestu patrí. „Touto investíciou nielen zrevitalizujeme toto miesto, ale aj funkčne doplníme to, čo sa tu už dnes nachádza, a to sú pekné tenisové kurty, moderný hokejbalový areál, a zároveň vytvoríme priestor na stretávanie mnohých generácií,“ uviedol na sociálnej sieti.
Areál bude slúžiť aj na organizáciu petangových turnajov a podujatí, ktoré už majú v meste tradíciu. V meste pôsobí Petangový klub Zemplín Trebišov.
Spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu je vo výške 92 percent, zvyšok je z vlastných zdrojov prijímateľa.
Nový športovo-spoločenský stánok má podľa mesta slúžiť na stretávanie generácií a aktívny život seniorov aj mladých. Zároveň premení a zveľadí pôvodne už zanedbaný priestor niekdajšieho škvarového ihriska.
Trebišovský primátor Marek Čižmár informoval, že petangový areál bude zahŕňať celkovo 19 moderných ihrísk, ako aj tri oddychové altánky, miesta na sedenie a mobiliár, ktorý k takémuto miestu patrí. „Touto investíciou nielen zrevitalizujeme toto miesto, ale aj funkčne doplníme to, čo sa tu už dnes nachádza, a to sú pekné tenisové kurty, moderný hokejbalový areál, a zároveň vytvoríme priestor na stretávanie mnohých generácií,“ uviedol na sociálnej sieti.
Areál bude slúžiť aj na organizáciu petangových turnajov a podujatí, ktoré už majú v meste tradíciu. V meste pôsobí Petangový klub Zemplín Trebišov.