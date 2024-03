VIDEO: V Trebišove predstavujú bábky z košického bábkového divadla

Trebišov 26. marca (TASR) - Výstavu divadelných bábok s názvom "Pozor! V knižnici je cirkus..." pripravila Zemplínska knižnica v Trebišove v spolupráci s Bábkovým divadlom v Košiciach. Výstava v knižnici je pre verejnosť prístupná do 17. mája.



Návštevníci si môžu pozrieť bábky rôznych veľkostí, druhov i materiálov - drevené marionety, textilné bábky aj figuríny v životnej veľkosti. "Výstava zachytáva výber inscenácií, ktoré sú v repertoári Bábkového divadla v Košiciach stále aktuálne, s ktorými sa divák môže stretnúť, a sú to také reprezentatívne exponáty, najstaršie sú z roku 2008 a najnovšie máme z inscenácie z roku 2022," priblížil pre TASR kurátor výstavy Lukáš Kopas. Snahou bolo podľa neho priniesť do knižnice niečo netradičné, spolupráca divadla a knižnice je zameraná na vzdelávanie i rozširovanie obrazotvornosti detí a mládeže. "Výstava je pilotný projekt a v prípade záujmu bude putovať do ďalších inštitúcií," dodal Kopas.



Prezentované sú bábkové inscenácie ako Filipko a ježibaba, Popoluška, Neuveriteľný cirkus, O psovi, ktorý hľadal odvahu, Chaplin alebo Bolo raz jedno bábkové divadlo. Výber reflektuje témy ako vytrvalosť, odhodlanosť, solidarita, humanizmus, tolerancia či láska.



"Veríme, že výstava zaujme nielen detské publikum, ale aj rodičov či starých rodičov, a to najmä vďaka vizuálnej pestrosti," uviedla riaditeľka Zemplínskej knižnice Janka Vargová.