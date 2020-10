Trebišov využije návratnú finančnú pomoc štátu v sume vyše 490.000 eur

Trebišov 23. októbra (TASR) – Mesto Trebišov prijme od Ministerstva financií (MF) SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 490.300 eur. Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku prvej vlny pandémie nového koronavírusu, keďže sa výrazne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb. Mestskí poslanci schválili prijatie bezúročnej štátnej pomoci tento týždeň.



"Návratná finančná výpomoc bude použitá na úhradu bežných výdavkov na správu mesta, a to úhradu a refundáciu výdavkov na mzdy, odvody a výdavky na tovary a služby, a pre Technické služby mesta Trebišov na poskytnutie bežného transferu na činnosť," informoval o tom poslancov primátor mesta Marek Čižmár. Pripomenul pritom ďalšie riziko vyplývajúce z druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Lokálne, a najmä plošné lockdowny by mohli spôsobiť ešte väčší výpadok príjmov z daní, čo by sa v konečnom dôsledku mohlo negatívne prejaviť na rozpočtovom hospodárení mesta.



Skresanie príjmov z prvej vlny riešilo mesto úspornými opatreniami. "Je však ťažké očakávať, aká situácia nastane v prípade veľkých ekonomických výpadkov v nasledujúcich týždňoch až mesiacoch," uviedol Čižmár k dôvodom využitia návratnej finančnej pomoci.



Splatnosť bezúročného úveru pre mesto je v rokoch 2024 až 2027 v ročných splátkach po 122.575 eur.