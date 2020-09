ZŠ sv. Juraja v Trebišove zrekonštruovali za 1,5 miliónov eur

Trebišov 28. septembra (TASR) - Komplexnou rekonštrukciou prešla od minulého roka Cirkevná základná škola (CZŠ) s materskou školou (MŠ) sv. Juraja na Gorkého ulici v Trebišove. Mesto získalo na projekt, ktorým sa výrazne zlepšia tepelno-izolačné vlastnosti objektu, nenávratný finančný príspevok cez eurofondy viac ako 1.491.000 eur. Zrekonštruovanú školu slávnostne otvorili v pondelok, informovala TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Projektové aktivity trvali od júla minulého roka do septembra tohto roka. Počas 15 mesiacov sa realizovalo zateplenie obvodového plášťa, oprava vonkajšej fasády, zateplenie strechy, obnova plechovej krytiny i výmena okien za plastové s izolačným trojsklom. Zrenovovali aj nevyhovujúce obvodové presklené steny spojovacej chodby. Obnovené boli elektroinštalácie, zdravotechnika a vzduchotechnika. Okrem iného sa nahradili aj pôvodné radiátory a osvetlenie vo všetkých miestnostiach a triedach 1. a 2. stupňa primárneho vzdelávania.



"Budova Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Juraja by tak mala byť zaradená, v súlade s platnou legislatívou, do energetickej triedy A1. Spotreba energie sa zníži na úroveň ultranízkoenergetických budov. Vysoká miera úspor energie je zároveň zárukou pozitívneho dopadu na životné prostredie," uviedla Mištaničová. Financovanie išlo z Operačného programu Kvalita životného prostredia.



Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia Košice. Aktuálne do nej chodí v 12 triedach 218 žiakov, a to nielen z mesta, ale aj okolitých obcí. Projekt rekonštrukcie dopĺňali ďalšie aktivity na obnovu areálu. "Žiaci a učitelia sa budú teraz určite lepšie cítiť, ako to bolo pred rokom a pol. Režijné náklady, ktoré verím, že ušetríme, určite investujeme do priestorov tried, lebo tie v projekte neboli," konštatoval riaditeľ školy Martin Uporský.







Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili aj gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ, primátor mesta Marek Čižmár a ďalší hostia.