Trebišov získalo takmer pol milióna eur na zriadenie rómskych hliadok

Trebišov 22. decembra (TASR) - Mesto Trebišov získalo nenávratný finančný príspevok zhruba 492.000 eur na zriadenie Miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOaPS). Projekt potrvá 30 mesiacov, a to bez finančnej spoluúčasti samosprávy.



"Činnosť na zlepšovaní kvality života a zabezpečovaní verejného poriadku v sídelnej rómskej komunite bude zabezpečovaná 12 členmi MOaPS na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy," informovala TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová. Príspevok schválil mestu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci Programu Slovensko.



Pracovníci MOaPS z radu osôb ohrozených sociálnym vylúčením prejdú podľa radnice školiacim procesom. "Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s mestskou políciou, ktorou budú aj koordinovaní, ďalej s pracovníkmi obsluhujúcimi kamerový systém mesta, koordinátormi aktivačných prác a malých mestských služieb, respektíve s referentmi sociálneho oddelenia mestského úradu," priblížila hovorkyňa.



Hliadkovacie služby sú naplánované na dve zmeny. V povinnostiach členov na základe podnetov mesta či mestskej polície bude aj reagovať na vývoj bezpečnostnej situácie mimoriadnymi službami. A to napríklad podľa výplatných termínov sociálnych dávok, programu kultúrnych podujatí a akcií v meste, na základe požiadaviek rýchlej zdravotnej pomoci pri výjazdoch do obydlí v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) a podobne.



Cieľom projektu je zároveň podporiť prevenciu a informovanosť smerujúcu k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a spolunažívaniu ľudí z MRK v meste, takisto podporiť vzdelávanie a zamestnanosť tejto skupiny obyvateľstva. "Využitím MOaPS na území mesta predpokladáme zlepšenie komunikácie a spolupráce s obyvateľmi MRK, podporu komunitného rozvoja a zvýšenie úrovne ochrany verejného poriadku," doplnila Mištaničová.



Plánovaný začiatok realizácie bude v prvom štvrťroku 2024, to znamená po podpise zmluvy s poskytovateľom príspevku.